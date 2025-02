"Grande Fratello", Eva Grimaldi rivive il suo passato: "Divenni balbuziente a quattro anni"

Al "Grande Fratello" Eva Grimaldi è chiamata a rivivere una pagina molto delicata della sua infanzia, segnata da diverse difficoltà.



"A casa nostra non c'erano soldi, solo carezze e baci. Mia mamma si alzava alle 4.30 per andare a fare le pulizie a casa e negli studi di avvocati, mentre mio padre usciva molto presto e tornava la sera distrutto. Io sono stata bocciata in terza elementare, in quinta e poi in terza media, perché non mi hanno controllato i compiti, non avevano tempo", esordisce l'attrice durante la puntata in onda giovedì 6 febbraio in prima serata su Canale 5.