Pasquale, padre della ragazza con cui non si vede da anni, ha chiesto di poter intervenire in trasmissione per incontrare la figlia. Lui sostiene che dopo la separazione dalla madre di Zeudi se ne è dovuto andare lasciando i suoi figli. Poi ha rivisto la ragazza dopo anni e racconta di esserle stato vicino nei mesi precedenti alla sua incoronazione come Miss Italia, poi una nuova rottura: da cinque anni non si vedono più.