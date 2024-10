"Grande Fratello", Federica Petagna racconta la fine della sua relazione con Alfonso: "Il problema era il non parlare"

Nella Casa del "Grande Fratello" la nuova concorrente Federica Petagna analizza quanto accaduto al termine della recente esperienza a "Temptation Island", ovvero la fine della storia d'amore con il fidanzato Alfonso D'Apice.

"Il problema era il non parlare, il non dialogare - esordisce la ventenne in momento di sfogo con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi -. Ogni discussione rimaneva sempre aperta, però andavamo avanti facendo finta di niente. E tutte le cose te le porti dentro, ma se covi, covi, covi, poi sono scoppiata". E in maniera lucida aggiunge: "Noi sapevamo che se le avessimo affrontate, ci saremmo lasciati".