"Grande Fratello", Carmen Russo risponde a Enzo Paolo Turchi: "Io non mi scoccio e non mollo"

Carmen, invitata nella Mystery del "Grande Fratello", ha voluto chiarire una volta per tutte i dubbi di Enzo Paolo: "Io lo amo come il primo giorno. Non è successo nulla e per me lui è tutto." E aggiunge: "Mi rendo conto, però, che all'interno della Casa a volte vedi delle cose che non ci sono. Enzo ha dei momenti in cui prevalgono le cose negative". Il coreografo aveva poi confessato di avere la sensazione che sua moglie si annoiasse con lui. Carmen allora precisa: "Io accetto i miei anni e la mia situazione. Non facciamo più le cose di una volta, ma ci divertiamo dal mattino alla sera".