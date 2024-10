"Grande Fratello", il racconto dell'ottava puntata

Questa sera su Canale 5 nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera l'esito del televoto decreterà il concorrente che dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Clayton, Helena, Michael, Tommaso e Yulia. Negli ultimi giorni Enzo Paolo ha vissuto un moto di gelosia a causa delle attenzioni di Clayton nei riguardi della moglie Carmen ma, nonostante questo, i suoi dubbi sul rapporto di coppia non si sono sciolti. Cosa succederà tra loro? Carmen uscirà dalla Casa sola o Enzo Paolo la seguirà? Forti emozioni per le ragazze di "Non è la Rai": Eleonora riceverà una sorpresa dalle sue figlie mentre Ilaria dalla signora Ausilia, ultranovantenne di cui si è presa cura.