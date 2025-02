"Grande Fratello", Anna Pettinelli difende l'amica Stefania Orlando e attacca Alfonso D'Apice: "Sei stato cafone"

Anna Pettinelli chiede al conduttore Alfonso Signorini di far entrare nel salotto anche Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice. La conduttrice radiofonica, infatti, ha visto le critiche che i due hanno rivolto alla sua amica Stefania Orlando ed è pronta a difenderla a spada tratta. "Io sono l'amica vecchia di Stefania perché io ho 10 anni in più di lei, ma devi sapere che ho la licenza di divertirmi come ce l'hanno tutte le donne over 50 di tutta Italia. Vi siete comportati malissimo con lei", tuona la conduttrice radiofonica. "Anche la sua amica è stata cattiva con me", spiega l'inquilina. "Lei è stata una signora perché, se fossi stata io al posto suo, tu non sai come ti avrei fatta io: verde e a strisce. Voi due vi siete dovuti mettere assieme per avere un'identità", ribatte Pettinelli. "Io mi aspettavo dalla signora Pettinelli che stimo tantissimo, è bravissima e bellissima, un po' di simpatia in più", commenta Alfonso. "Non posso sei stato cafone, come faccio a essere simpatica", conclude la conduttrice radiofonica.