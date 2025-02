"Grande Fratello": un eliminato e dieci concorrenti in nomination

Il pubblico da casa, un po' contro pronostico, ha deciso di eliminare dal "Grande Fratello" Alfonso D'Apice. L'annuncio, però, non è stato digerito benissimo da Chiara Cainelli che si è quasi disperata: "Non riesco a crederci, è impossibile". La relazione tra i due, infatti, ormai si era ampiamente consolidata e ora saranno costretti a separarsi per un po' di tempo. Alfonso diventa perciò l'undicesimo concorrente di questa edizione a essere stato eliminato dal televoto, mentre altri sei hanno lasciato, spontaneamente e per motivi differenti, la Casa più spiata d'Italia.