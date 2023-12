"Grande Fratello", Rosy Chin riceve la romantica sorpresa del marito Paolo: "Manchi tantissimo"

Baci, abbracci e messaggi d'amore fanno da cornice alla bella sorpresa che Rosy Chin riceve dal marito Paolo, entrato nella Casa del "Grande Fratello" per darle la giusta carica e prepararle una cena romantica. Durante la ventinovesima puntata del reality, in onda sabato 30 dicembre in prima serata su Canale 5, la concorrente è stata invitata a spostarsi in Tugurio per un momento toccante: "Manchi tantissimo sia a me che ai bimbi", commenta il ragazzo, che non nasconde anche un pizzico di sana gelosia per la moglie.

"Mi sembra un sogno", sono le prime parole che riesce a esprimere Rosy, incantata di fronte alla cena preparata dal suo Paolo. "Non potrei vivere questo sogno e questo percorso se non ci fosse lui", aggiunge prima di rientrare in salone e unirsi agli altri inquilini della Casa.



Quella di Rosy Chin non è però l'unica sorpresa della serata, perché anche Perla Vatiero, dopo aver condiviso la sua storia in Superled, ha avuto modo di riabbracciare il padre Alessandro.