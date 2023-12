"Grande Fratello", Letizia Petris in lacrime per la dedica della madre: "Sono sempre un passo dietro di te"

Sono giorni particolarmente delicati per Letizia Petris, che nella Casa del "Grande Fratello" si appresta a vivere il quarto anniversario dalla scomparsa del padre e per questo riceve il toccante sostegno della mamma Sara.



"L'esperienza al "Grande Fratello" mi ha cambiato totalmente perché ho imparato la cosa più importante, abbracciare i mostri che avevo nell'armadio e che scansavo perché avevo il terrore - esordisce la concorrente, chiamata in Mistery - Qua ho dovuto guardarli in faccia da sola, perché nessuno sa quello che ho vissuto davvero io se non chi era con me. Perciò è ora che io lasci andare il mio papà al cielo e che cominci a vivere la mia vita come lui vorrebbe, senza sperare che lui entri dalla porta".



Dopo aver dichiarato di sentirsi una donna libera, Letizia ha proseguito soffermandosi sul rapporto instaurato nella Casa con Paolo Masella: "Mi ha fatto capire che non devo impegnarmi per forza a farmi amare da qualcuno. Mi ha insegnato a essere semplicemente la Leti".



Alle dichiarazioni in Mistery segue il toccante incontro con la madre Sara, di fronte al quale Letizia non riesce a trattenere le lacrime e coinvolgendo anche Alfonso Signorini: "Sono fierissima di te tesoro, perché hai detto cose meravigliose ed erano quelle che avrei voluto dirti senza ascoltarti. Fallo anche domani e il primo gennaio, perché la nostra memoria non ha bisogno di essere ripercorsa, ma solo custodita, in modo che questo dolore diventi una dolce compagnia per tutti i nostri giorni, senza fare male".



Infine, aggiunge: "Non cercare la mia approvazione perché ce l'hai già, io sono sempre un passo dietro di te e se ti volti mi vedi. Non dubitare mai del mio supporto".