"Grande Fratello", Beatrice Luzzi e le coccole notturne con Vittorio Menozzi: "È tanto affetto"

Invitati da Alfonso Signorini in confessionale, i due concorrenti fanno chiarezza sugli abbracci scambiati a letto

I legami instaurati da Beatrice Luzzi nella Casa del "Grande Fratello" continuano a far discutere e proprio gli atteggiamenti della concorrente creano numerose discussioni durante la ventinovesima puntata, in onda sabato 30 dicembre in prima serata su Canale 5.

Se nella prima parte della serata, l'attrice è chiamata all'ennesimo confronto con Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, poco più tardi alcuni inquilini non sembrano apprezzare la sua vicinanza con gli ultimi arrivati nella Casa, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele, vedendo strategico il suo interesse.



Beatrice viene dunque convocata in confessionale insieme a Vittorio Menozzi per fare chiarezza su una clip notturna in cui i due si scambiano coccole e abbracci a letto.

"Di giorno Beatrice è con Stefano, di notte è con Vittorio", punzecchia Alfonso Signorini rivolgendosi proprio a Beatrice, che prontamente spiega: "È tanto affetto. Abbiamo bisogno di coccole, è normale e anzi invito tutti a coccolarsi di più".

"Di Bea apprezzo tanto che non ha mai avuto paura di aver bisogno di un abbraccio e io ho sempre fatto lo stesso. Io devo dire che ne avevo altrettanto bisogno", le fa eco Vittorio, il quale non nasconde di aver sempre trovato grande complicità nella donna. E aggiunge: "Mi spiace che venga così discussa perché in realtà è molto più spontanea e leggera".

Anche al termine del confessionale, però, non mancano le critiche. "Avevamo detto questa cosa mesi fa, perché i copioni, quando sono scritti, basta leggerli e interpretarli. Entri qui e passi a Giuseppe, poi Vittorio... Chi sarà il prossimo?" commenta Anita, alimentando ulteriormente la polemica e trovando supporto anche in Rosanna Fratello.