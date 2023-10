"GF", le nomination della 14esima puntata

Nella 14esima puntata del "GF" sono cinque i concorrenti in nomination. L'inquilino meno votato sarà definitivamente eliminato nella prossima puntata. Vanno, quindi, al televoto: Massimiliano Varrese, Valentina Modini, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Durante il corso della 14esima puntata è stato svelato anche il risultato dell'ultimo televoto che vedeva come protagonisti sia Beatrice Luzzi che Massimiliano Varrese. Tra i due, il meno favorito è stato quest'ultimo che è finito direttamente al televoto per l'eliminazione. La stessa sorte è toccata poi a Beatrice Luzzi che, pur essendo salvata dal voto del pubblico a casa, è stata poi nominata da alcuni concorrenti ed è finita anche lei in nomination per l'eliminazione.