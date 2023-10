"Grande Fratello", nella Casa arrivano Jill Cooper, Giampiero Mughini e Mirko di "Temptation Island"

Al "Grande Fratello" è tempo di nuovi ingressi: nella Casa più spiata d'Italia tre nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa nella puntata di lunedì 16 ottobre. Si tratta di Jill Cooper, Giampiero Mughini e Mirko Brunetti di "Temptation Island". La prima a entrare nella Casa è l'icona del fitness degli anni 80: Jill Cooper ha salutato tutti gli inquilini con cui condividerà lunghe sessioni di allenamento.

Al momento del suo ingresso Alfonso Signorini ha voluto creare tensione tra Jill e Beatrice Luzzi: all'attrice, infatti, è stato fatto leggere un commento di Cooper che commentava il suo incontro-scontro con Jane Alexander. Le due riusciranno a trovarsi?

Il secondo concorrente a entrare nella Casa è Mirko Brunetti, uno dei protagonisti più chiacchierati dell'ultima edizione di "Temptation Island". Il ragazzo si era presentato nel programma condotto da Filippo Bisciglia con la compagna Perla. Fidanzati da quattro anni, da tre anni e mezzo convivevano: "Era diventata una relazione tossica - ha confidato -. entrambi avevamo messo da parte noi stessi, specialmente io, per colpa della convivenza". Proprio nella trasmissione, Mirko ha conosciuto Greta.

"Con lei è stata una connessione mentale, è nato tutto gradualmente, ci trovavamo in ogni pensiero e in ogni cosa", ha ammesso. Anche con Greta però le cose sono già finite: "Con lei siamo entrati in una pausa abbastanza grave", annuncia il concorrente. "Un paio di mesi fa io cancellai un messaggio che poi lei ha letto e che era rivolto a Perla. L'ho eliminato per non farle pensare male me in realtà ho fatto peggio".





Ultimo, ma non ultimo, Giampiero Mughini. Il giornalista, scrittore e personaggio televisivo, è un nuovo concorrente: a lui il "Grande Fratello" ha concesso una piccola eccezione, quella di potersi portare dei libri da leggere nella "Casa" perché "senza non può stare". Ad accogliere Mughini, Alfonso Signorini manda Giselda Torresan e Giuseppe Garibaldi: "Posso rinunciare a tutto - ha detto il giornalista entrando nella Casa -, ma non alla lettura dei quotidiani".