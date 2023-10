"Grande Fratello", Vittorio Menozzi: "Non so amare, mi sento come se non avessi mai vissuto"

Durante le settimane trascorse in Casa, il giovane ha parlato del suo lato più buio e dell'incapacità di amare e di considerare certi sentimenti una sua priorità. "Mi sento colpevole per non saper amare, non so da dove venga la mia mancanza di amore", ha dichiarato Vittorio durante alcune confidenze nella Casa.

Il modello in puntata torna a parlare del suo passato e riflette sul modo in cui è cresciuto. "Faccio molta fatica a fidarmi delle persone e ad aprirmi. Sono stato abituato a essere soldato di me stesso, le mie emozioni non dovevano uscire e trasparire. Sono stato abituato a vedere le mie emozioni come debolezze", spiega Vittorio che poi parla della forte competizione che sente dentro di sé, che ha caratterizzato la sua crescita e della freddezza nei suoi rapporti. "Il vero problema è che non sento niente dentro di me. Io e mio fratello siamo molto distaccati, in 20 anni non ci siamo mai amati e non capisco perché, mi sento come se non avessi mai iniziato a vivere", conclude il modello.