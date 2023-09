"Grande Fratello", cinque concorrenti in nomination per l'immunità

I nuovi inquilini della Casa affrontano la prima prova del reality e alcuni di loro finiscono in tugurio

La prima puntata del "Grande Fratello" si conclude con le prime nomination. Entrati nella Casa, una volta fatte tutte le presentazioni, i concorrenti vengono messi alla prova con le nomination. Il padrone di casa Alfonso Signorini svela a tutti i concorrenti la presenza del tugurio e chiede alle donne di scegliere chi tra gli uomini potrà rimanere nella casa.

Le prime a fare la loro scelta sono Giselda e Rosy che scelgono Alex. Angelica e Letizia, invece, fanno il nome di Massimiliano. Infine è il turno di Samira e Anita che scelgono Paolo, mentre Grecia e Beatrice votano per Marco. Gli uomini che devono trasferirsi subito in tugurio, sono quindi Vittorio, Lorenzo e Giuseppe.

Non è finita qui perché sono i ragazzi adesso a dover decidere chi, tra le donne, deve raggiungere il tugurio. La scelta ricade su Samira e Anita. Queste due insieme a Vittorio, Lorenzo e Giuseppe sono ufficialmente in nomination per l'immunità. Toccherà al pubblico a casa decidere, nella prossima puntata, chi tra questi concorrenti merita di essere immune.