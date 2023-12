Greta e Perla, il confronto

Subito dopo la puntata, le due concorrenti si sono ritrovate a chiacchierare in giardino per chiarire alcuni aspetti della situazione che le vede coinvolte, visto il rispettivo legame con Mirko. "Io non sono superficiale su alcune cose, su tanti punti di vista, tu lo sei di più, siamo diverse" ha detto Perla. Greta, dal canto suo, ha replicato così: "Mi dispiace che dici queste cose. Per me la situazione è imbarazzante, anche se Mirko mi tocca. Ho avuto i sensi di colpa nei tuoi confronti". Poi, il confronto si è sposato sulle azioni e sugli atteggiamenti di Mirko nei confronti delle due ragazze: "Lui mi ha detto che tutto ha preso una forma, che ha ritrovato se stesso - ha proseguito Greta -. Dico che non lo voglio più a prescindere, perché non è normale. Per rispetto tuo non faceva nulla, ma si è comportato allo stesso modo con tute e due e non è stato bello. Quando si avvicinava a me lo faceva di nascosto, era come se volesse stare con un piede in più scarpe".