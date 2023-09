"GF", il confronto tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin

Sono due donne molto forti e lo hanno mostrato subito al "Grande Fratello". Si tratta di Beatrice Luzzi e Rosy Chin che sono nella Casa da solo una settimana ma già hanno affrontato le prime incomprensioni. Il confronto arriva nella puntata del 18 settembre dove l'attrice e la chef spiegano le loro posizioni e le ragioni del contrasto. "Lei ha sempre la necessità di interrompermi e confrontarsi con me", racconta Rosy che pensava di aver trovato inizialmente una grande sintonia con Beatrice, ma poi le cose sono cambiate. "Ogni volta che cercavo di confrontarmi con lei trovavo un muro", rivela la chef.

Le ragioni di Beatrice - Tutto sarebbe nato da alcune incomprensioni in cucina dove Rosy è la regina. "Una sera era molto tardi e abbiamo dovuto accelerare per fare gli gnocchi mi sono permessa di prendere in mano la situazione. Lei ha sofferto molto quella cosa, si è incupita", racconta Beatrice che crede di aver lasciato molto spazio alla chef, ma che alla prima intromissione "nel suo campo" (la cucina), si sarebbe indispettita. "Io l'ho capito - considera l'attrice - ma sapendo quanto spazio le avevo lasciato, ho pensato che le sarebbe passato".

A inasprire ulteriormente gli animi ci sarebbe stato un tentativo di chiarimento da parte di Rosy, respinto però da Beatrice. "Da lì si è incupita nei giorni successivi", commenta Luzzi che però conferma la forte intesa con l'altra concorrente: "Tra noi non è vero che non corre buon sangue. Ho, però, la percezione che a volte sia esagerata in alcune manifestazioni, che sia un po' troppo teatrale", conclude prima di raggiungere gli altri concorrenti nella sala principale della Casa.