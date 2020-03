"Grande Fratello Vip", Zequila contro Patrick dopo le nomination: "E' un falso"

Il meccanismo delle nomination della 18sima puntata del "Grande Fratello Vip" ha messo alla prova i nervi dei concorrenti. Mentre i "vipponi" cercano di lasciarsi alle spalle una diretta alquanto ricca di avvenimenti, Antonio Zequila non riesce ancora a digerire il voto ricevuto da Patrick e Paolo. La loro scelta lo rende molto irrequieto e desideroso di esprimere la sua opinione: “Patrick comunque, è un falso, lui quando ha visto che non sono andato in finale, si è galvanizzato ed essendo un giocatore mi ha sfidato ad andare in nomination con lui. Lui è un falso. È un gran giocatore”.