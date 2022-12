"Grande Fratello Vip", il racconto della ventunesima puntata

Da “I will follow him” (colonna sonora del celeberrimo film Sister Act) a “Roma non fa la stupida stasera” (Rugantino), gli inquilini della Casa si mettono in gioco in un divertente spettacolo. Nel loft di Cinecittà, Antonella Fiordelisi colleziona sempre più nemiche: oltre a Micol Incorvaia, anche Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Per qualcuno che si scontra qualche altro che “si incontra”: Luca Onestini e Nikita Pelizon sono sempre più vicini. Una sorpresa per Edoardo Donnamaria che incontrerà la madre Chicca.

La puntata inizia con una sorpresa per i Vipponi. Alfonso Signorini infatti entra nel cortile della Casa per inaugurare le feste natalizie insieme. Non manca però subito un po' di veleno visto che Sonia Bruganelli approfitta del collegamento per tirare le orecchie a Sarah, dandole della "rana dalla bocca larga" per la sua abitudine di andare a raccontare in giro tutto ciò che le viene raccontato.