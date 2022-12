"Grande Fratello Vip", Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si riavvicinano

Ma pare che qualcosa stia iniziano a cambiare. I due concorrenti, infatti, sembrano essere più vicini che mai. Se in veranda la maggior parte dei vio sceglie di scambiare due chiacchiere per commentare l’andamento della giornata, nel salone della Casa i due decidono di trascorrere un po’ di tempo insieme lontani dagli occhi indiscreti dei loro compagni.

AVVICINAMENTI - Distesi su uno dei divani, Micol e Tavassi si scambiano carezze, dolci abbracci e qualche sfuggente bacio e, per ridurre l'imbarazzo, a mancare non sono di certo le risate. Le distanze tra i due vipponi iniziano ad accorciarsi sempre di più: cosa accadrà?





TORNA LA PACE - Le osservazioni scherzose di Antonino e Daniele, secondo i quali Micol dormiva con Tavassi soltanto per le nomination, sono degenerate in un allontanamento fra i due che poi per giorni non hanno più ritrovato la complicità instaurato fino a quel momento. Tavassi voleva che Micol facesse marcia indietro sulle sue affermazioni e Micol voleva che il concorrente si scusasse per il suo comportamento. Il vip è ben cosciente della riservatezza della concorrente, della sua ritrosia nel lasciarsi andare, se nella loro intimità lui accetta il glissare di Micol, ciò che loro infastidisce è come il rapporto viene riportato all’esterno, agli altri.





"Mi dà fastidio il messaggio arriva fuori" afferma Edoardo spiegando: "Smentisce quello che c’è stato". Il concorrente ha voluto questo confronto per appianare e chiarire le posizioni di entrambi. Se anche c’è interesse, non basta essere presenti, ma occorre essere partecipativi. Tavassi sottolinea che è sempre lui a cercarla, a provare a ritagliare un momento per entrambi e afferma: “Mi piacerebbe che una volta questa volontà fosse espressa da te”. La ragazza spiega le sue difficoltà nell’avvicinarsi, nel riapprocciarsi dopo quanto accaduto. Davanti allo scherzo si è sentita in difficoltà e dopo è sopraggiunta l’amarezza. "Ti avevo chiesto di parlare, ma dovevi andare a lavarti i denti". Da lì tutto è sfumato ed è subentrata la tristezza, la delusione e l’uno e l’altra si sono separati.





Se Tavassi esprime il suo dispiacere nel non vedere un primo passo, un tentativo di rappacificazione da parte della vip, Micol si sentiva offesa e voleva fosse lui ad avvicinarsi. Alla fine lui ammette: "Vederti giù mi ha fatto dispiacere e non ho resistito".