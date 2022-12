"Grande Fratello Vip", Antonella avvisa Attilio: "Attento alle avances di Sarah"

Il fortunato è Attilio Romita, che però è già impegnato con l'adorata Mimma. Il giornalista non ha mai negato di apprezzare le avances della bella pugliese, ma Antonella Fiordelisi lo mette in guardia sulle reazioni che potrebbe avere la compagna vedendo la situazione da casa. E infatti Mimma su Twitter è una furia...

Nella casa del "Grande Fratello Vip" alcuni movimenti potrebbe creare reazioni anche all'esterno. E' il timore di Antonella che, avendo notato il rapporto tra i due, vuole accertarsi con Attilio che la cosa non possa causargli problemi con la sua compagna. "Secondo me Mimmuzza si è un po’ ingelosita del tuo avvicinamento a Sarah" afferma, chiedendo al coinquilino la sua opinione in merito.



Il giornalista però non sembra essere preoccupato della reazione della sua amata Mimmuzza ma Antonella ribadisce che, secondo lei, la questione potrebbe causargli qualche problema: "Sarah ti fa delle avances, può darle fastidio". “Mi incavolerei come una iena" commenta Nikita, d’accordo con l’ex schermitrice.