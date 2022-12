"Grande Fratello Vip", la ventesima puntata in tempo reale

Nella Casa i rapporti diventano sempre più stretti e questo scatena gelosie che si intrecciano tra loro: Nikita Pelizon è gelosa di Luca Onestini e – a sentire Patrizia Rossetti – subisce la gelosia di Wilma Goich che non vede di buon occhio il suo rapporto con Daniele Del Moro . Wilma però non è gelosa solo di Nikita ma anche di Micol Incorvaia , mentre, è risaputo che Edoardo Donnamaria, non ha mai "digerito" il rapporto di grande confidenza che Antonino Spinalbese ha con Antonella Fiordelisi . Pamela Prati ha la possibilità di confrontarsi con Wilma Goich e Patrizia Rossetti. E a proposito di ex inquiline del loft di Cinecittà, Gegia è pronta per la sua rivincita: Mehmet sarà in studio facendo crollare l'analogia con il "caso Mark Caltagirone". Al televoto: Luciano Punzo, Micol Incorvaia, e Patrizia Rossetti . Chi dovrà lasciare definitivamente il gioco?

IN ONDA ANCHE AL SABATO SERA - Il conduttore Alfonso Signorini annuncia ai vipponi collegati nella Casa che il "Grande Fratello Vip", in prima serata su Canale 5, nelle prossime settimane andrà in onda anche al sabato sera: "Andremo in onda anche il sabato sera, il pubblico ci vuole anche nel weekend", spiega.

IL RAPPORTO TRA ANTONINO E ORIANA - "Oriana ti senti usata da Antonino? Il vostro rapporto è andato molto in là", attacca Signorini. La bella venezuelana replica: "Mi sono sentita così male perché Antonino voleva far intendere che tra noi non è mai successo niente, questo mi ha fatto male". Antonino interviene: "Il termine usare mi perseguita da anni, anche fuori dalla casa". "Ci sono stati solo baci e carezze, Antonino mi piace davvero", sottolinea Oriana. "Perché ci sei tornata se ti fa stare così male? Sono contenta per te ma cerca di trovare una quadra", le chiede Sonia Bruganelli. "Mi ha convinta", risponde la ragazza. "Lei è furba e lo provoca... Antonino mica è di ferro...", interviene Orietta Berti.