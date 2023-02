"Grande Fratello Vip", segui la trentasettesima puntata

Ad aiutarlo in studio a commentare le vicende dei Vipponi le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia: è successo qualcosa tra loro? I sospetti dei “vipponi” si concentrano sui due ragazzi che si sono molto avvicinati nelle ultime ore.





Qualche settimana fa, sono entrati nella Casa gli ex di alcuni concorrenti: Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. È arrivato il momento di scoprire la decisione di Grande Fratello in merito alla loro presenza nel loft di Cinecittà. Resteranno in qualità di ospiti?

Donnamaria si è avvicinato molto alla Murgia. E' una strategia per far ingelosire Antonella Fiordelisi o davvero la loro relazione è arrivata al capolinea? Proprio Antonella, dopo giorni particolarmente faticosi e turbolenti, riceverà una bella sorpresa. Infine, il verdetto di un importante televoto che, inevitabilmente, cambierà gli equilibri della Casa. Dopo il “Van-gate”, sono finiti in nomination ben 7 “vipponi”: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Chi tra loro abbandonerà definitivamente il gioco?

L'omaggio a Costanzo La puntata inizia con un omaggio a Maurizio Costanzo. "Per tutti era solo Maurizio. Lui concludeva le sue interviste con una domanda: Che cosa c'è dietro l'angolo? Era una domanda che faceva capire tutta la sua curiosità, ma anche qualcosa che rimanda all'aldilà. Mi piace pensare che oggi abbia trovato la risposta. Ciao Maurizio".

Il giallo del van - Micol, Tavassi, Murgia ed Edoardo sono al televoto perché hanno staccato i microfoni dentro il van. Tra i tanti segreti che si sono scambiati anche dei commenti sulla sessualità di Daniele Dal Moro. Proprio quella notte Antonella ha fatto un incubo, è un segno premonitore sulla sua relazione con Donnamaria? Cos'ha combinato con la Murgia?