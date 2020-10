"Grande Fratello Vip", tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli il gioco della seduzione continua

Elisabetta Gregoraci frena, ma Pierpaolo Pretelli non demorde. Nella Casa del "Grande Fratello Vip" vanno in scena le loro schermaglie, con lei che fa dietrofront e lui che non sembra affatto volersi arrendere all’idea di un’amicizia speciale, come l’ha definita la showgirl. Il modello la stringe in un ballo lento, la conduttrice prima si lascia abbracciare ma poi si sottrae. Lui allora rilancia e le dedica una canzone...