"Grande Fratello Vip", Maria Teresa fa mea culpa con Matilde: "Ho sbagliato"

Al " Grande Fratello Vip " si consuma la tragedia di Maria Teresa Ruta . La giornalista è finita in nomination (con Stefania e Myriam) a causa del suo attacco a Matilde Brandi. Durante l'ottava puntata, infatti, incalzata da Alfonso Signorini che le ha chiesto come mai non fosse riuscita a legare con la ballerina, Maria Teresa ha spiegato che c'erano delle vecchie ruggini perché le avrebbe soffiato la conduzione di un programma di cucina. Ora piange e si pente: "Non è da me".

La Ruta fa mea culpa: "Non è da me comportarmi così, lei è così ben voluta, sono dispiaciuta per aver paragonato il mio lavoro a quello di Matilde. Tommaso la incoraggia: "Questo discorso lo devi fare a Matilde, prova a essere meno la Ruta e più Maria Teresa, hai pagato il prezzo della fama e questo ti ha fatto soffrire, lei lo capirà".



Maria Teresa ammette di aver sofferto molto in passato e si lascia andare ad un pianto liberatorio: "Per me essere la Ruta è stata una maschera importante da indossare, è passato tanto tempo ma mi pesa ancora. Mi dispiace perchè non volevo reagire così, io non ho mai votato Matilde perchè per me lei merita di andare avanti". E Stefania la abbraccia: "Adesso basta, mostrare un lato fragile non è un problema".

