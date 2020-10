"Grande Fratello Vip", nuovo faccia a faccia tra la contessa e la marchesa

Nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”. Tante le novità. Elisabetta, Pierpaolo e… un'ombra irrompe nel rapporto d'amicizia speciale che si era creato tra i due inquilini della Casa. Non è tutto, al centro dell'ottava puntata ancora una volta Adua, Massimiliano e Tommaso: tutta la verità. Inoltre, è tempo di sorprese per Myriam mentre la Contessa De Blanck si ritroverà di fronte la Marchesa del Secco d'Aragona. Il primo vip salvo è Maria Teresa.

ADUA E MASSIMILIANO A CONFRONTO – Signorini chiede ad Adua e Massimiliano di rispondere ad alcune domande. Quanto è durata la storia? “Due anni”, dice l'attrice. Massimiliano invece sostiene un anno e mezzo. Morra confessa che Adua sa che lui non è gay e lei replica che non sono stati mai insieme. “Lei conosce benissimo il mio passato – continua Morra - Noi due non abbiamo mai fatto sesso, ma qualcosa di molto vicino. Non posso andare oltre". La Del Vesco replica: "Ma stai scherzando? Adesso ti picchio..”. “Neghi l'evidenza..." ribatte lui. Signorini le chiede perché ha detto che Massimiliano è gay? "Non ho le prove, ho avuto una sensazione".