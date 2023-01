"Grande Fratello Vip", Tavassi e Micol a confronto e lui confessa: "Il tuo orgoglio ci allontana"

I due, che negli ultimi giorni si sono allontanati l'uno dall'altra, si ritrovano nel van per parlare: secondo l'opinione del concorrente, l'influencer dovrebbe smetterla di essere orgogliosa e non cercarlo quando c'è qualcosa che non va. Non solo, il trasporto del vip è forte, ma potrebbe tentennare se nella coppia è soltanto lui a investire. "Tu mi devi aiutare, non devi diventare un problema. Dobbiamo aiutarci" conclude il concorrente, lasciando a entrambi il tempo di soppesare quanto esternato. Riflessioni e pensieri accompagnano i due concorrenti nel sonno notturno.

La concorrente ha paura di appesantire il rapporto con il VIP, ha timore che cercarlo ogni volta che c'è qualcosa che non va possa spaventarlo. "È infantile, da sedicenni" afferma Tavassi, l'orgoglio è un elemento davvero inutile, un comportamento che spinge le persone ad allontanarsi, non a cercarsi: "Così fai morire i rapporti" afferma il concorrente."Qui dentro sei tu il mio punto di riferimento" afferma Tavassi, sincero e onesto fino in fondo. Il VIP non vuole più sentir dire dalla concorrente che possa avere paura di parlargli, di aprirsi con lui, di confidare anche le sue perplessità. Micol, dal suo canto, vuole essere leggera, vuole rendere divertente il tempo trascorso insieme e per questo limita il suo palesare qualcosa che la infastidisce.



Il vip spiega i suoi comportamenti freddi. Alle volte non si avvicina a lei per non invadere i suoi spazi. Ciò non vuol dire che non sia preoccupato, semplicemente rispetta il suo malessere e non la disturba fin quando non sia la stessa Micol a chiedere di volere il suo supporto. Se l’abbraccia e lei non risponde ai suoi stimoli, lui interpreta il gesto come una chiusura nei suoi confronti.



Anche Micol sente che Tavassi si sta allontanando senza motivo. Il ragazzo è abituato ad essere cercato da lei, per questo, ora che ha allentato la presa, il VIP ha notato la distanza. La sua partecipazione non è cambiata ma i suoi gesti si modificheranno. Lei è fatta così. L’interesse non è mutato ma dimostrerà l’affetto diversamente.



Tavassi è convinto che lei creda di dargli fastidio, ma ciò è una percezione errata perché se lo disturbasse davvero glielo direbbe. Micol non può avere la presunzione di dire che cosa Tavassi abbia nella sua testa e lui le garantisce che non prova noia nell'essere cercato.



Tutto ciò, però, non basta a Micol che non si accontenta delle spiegazioni del fidanzato, il quale, di tutta risposta, spiega di essere stanco di dover far fronte alla sua poca costanza.



Ogni giorno, Tavassi si sveglia e non sa che umore avrà Micol e ciò lo manda in confusione. In generale, ognuno esprime l'interesse a proprio modo, quindi si domanda cosa pretenda la ragazza dai suoi comportamenti.



La VIP risponde che non è tanto importante quello che compie, ma quello che non compie. “Tu non fai delle cose, che è diverso” commenta laconica.



Ma, nonostante entrambi si lamentino della reciproca freddezza, capiscono di provare ancora dei sentimenti l’uno per l’altra.

“Io sono tranquilla con te” dice Micol, che non ha alcun risentimento nei confronti del ragazzo.