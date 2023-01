Al "Grande Fratello Vip" lite furiosa tra Giaele De Donà e Dana Saber per un piatto di pasta

Mentre alcuni inquilini sono impegnati in salone per scattare le foto del Calendario, infatti, in cucina Dana Saber e Giaele De Donà hanno una burrascosa discussione per un piatto di pasta. La modella si appropria per sbaglio della porzione destinata a Tavassi, scatenando un putiferio.

Giaele e Oriana prontamente avvertono la concorrente dello sbaglio, ma la discussione ben presto degenera : da una parte c'è Giaele che accusa la modella di essere egoista e maleducata, dall'altra Dana che replica alle coinquiline dando loro delle aggressive e prevenute. In particolare, Giaele non riesce a soprassedere la mancanza di rispetto e di cortesia della modella: "Almeno io sono educata. L'educazione non si compra, al contrario dei diamanti".

Antonella in difesa di Dana

Antonella interviene e cerca di calmare la sua amica Dana, ma lei l'avverte che sono state le altre ad aver iniziato e insinuato che fosse stata lei a prendere la pasta di Tavassi. Di qui riparte la discussione, la schermitrice non vuole più essere coinvolta, mentre Giaele riprende a discutere con la modella: "Mi mette in bocca parole che non ho mai detto". I toni diventano presto concitati e le voci si accavallano: accuse, recriminazioni, provocazioni.



Lite senza fine

"Continui a darmi fastidio, da giorni" accusa Dana, ma Giaele insiste col dire che in realtà aveva apprezzato la concorrente negli ultimi giorni. Le posizioni delle due VIP restano distanti e inconciliabili e la discussione non sembra volersi arrestare, almeno fino a quando anche gli altri inquilini non cercano di calmare il diverbio, lasciando ai rispettivi amici il compito di placare gli animi.

La versione di Dana

Subito dopo lo scontro con Giaele De Donà, Dana Saber resta in cortiletto a sfogarsi con Antonella Fiordelisi. La modella spiega all’amica di essere stata attaccata da un momento all’altro senza motivo. Nessuno le aveva infatti detto che il piatto di pasta fosse destinato a Tavassi ed essendosi appena svegliata ha pensato di poterlo mangiare. Nel suo gesto non c’era alcuna malizia, Dana spiega che nessuno le aveva detto che quel piatto di pasta fosse di Edoardo Tavassi e che sia stata Giaele a cercare a tutti i costi la lite: "Gli do fastidio anche mentre dormo".

Antonella a Dana: "Devi stare più calma"

A questo punto Antonella, avendo assistito allo scontro, prova a dare un saggio consiglio a Dana suggerendole di non lasciarsi andare a insulti e a commenti fuori luogo durante le discussioni: "Dì ciò che vedi di sbagliato per quanto riguarda la persona, altrimenti passi nel torto. Devi cambiare registro, devi provare a stare tranquilla. La gente non ti capirà se tu fai così". "Non mi andava di discutere con loro ma appena mi sono alzata non vedevano l'ora di discutere", commenta la diretta interessata e ribadisce ancora una volta di non aver fatto nulla per innescare la lite.