"Grande Fratello Vip", per i Donnalisi non c'è pace: Edoardo in lacrime

Un continuo "stop and go" tra litigate e riappacificazioni, momenti di tenerezza e altri di freddezza. Nei giorni scorsi i due hanno parlato in maniera tranquilla e sembravano aver posto le basi per un rapporto più maturo. Ma restano delle divergenze che li tengono ancora separati. Antonella raggiunge Edoardo nella stanza del flower power e lo abbraccia. Il ragazzo è in un momento di crisi e oltre a non parlare inziare a piangere. La compagna allora lo abbraccia stretto e prova con le coccole a rincuorarlo.

E' la telenovela del "Grande Fratello Vip" di quest'anno. Un amore a dir poco tormentato e perennemente sulle montagne russe. In un precedente confronto i due avevano provato a chiarirsi. "Stiamo migliorando, devi migliorare altre cose che io valuterò" aveva cominciato Antonella, chiedendo a Edoardo di fare maggiore attenzione al modo in cui si comporta e dicendosi pronta a impegnarsi a sua volta a migliorare. La Fiordelisi era arrivata al punto di ammettere le proprie colpe promettendo di non ripetere più gli errori commessi in passato: "Ti chiedo scusa per le cose che ti ho fatto e che non accadranno più - aveva detto -, gli atteggiamenti che possono essere ambigui per te non ci saranno più". Ma Edoardo non si era accontentato arrivando a chiederle di elencare i comportamenti per cui si stava scusando, per essere sicuro non fossero scuse di facciata: "Io voglio delle scuse vere, non mi servono cose finte" le aveva detto.

Vero o finte che fossero è evidente che Antonella comunque non è ancora pacificata nei confronti di Edoardo. "Mi danno fastidio delle cose che ho visto - dice ad Andrea -. E poi ha fatto delle cose apposta per darmi fastidio". E poi rincara: "A me un uomo che quando gli si butta una donna addosso ride e dice 'Noooo, dà fastidio ad Antonella', a me non piace - spiega riferendosi alle immagini viste in puntata con Oriana ed Edoardo protagonisti -. Non devi dire che dà fastidio alla tua ragazza, devi dire che non si deve buttare addosso, che è diverso". Poi Antonella analizza la dinamica del loro rapporto. "Il problema è che quando io sono fidanzata sono troppo seria quindi non posso fidanzarmi - spiega -, so che non verrò ricambiata allo stesso modo. Io do tanto, anzi, do troppo". Andrea prova a prendere le parti del compagno: "Edoardo è bravo, non mi sembra il tipo che va a fare danni", ma Antonella non è persuasa... "E' bravo all'inizio" risponde.