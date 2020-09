"Grande Fratello Vip", Stefania litiga con Franceska: "Sei bugiarda e capra"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " arrivano le prime liti. Per colpa del cibo. Franceska fa perdere le staffe a Stefania Orlando . La modella fa i capricci, si lamenta perché è "costretta" a mangiare solo pasta, ma la showgirl non ci sta e replica: "Sei una provocatrice, non mi accusare di buttare il cibo, sei bugiarda e capra come dice il tuo ex. Stai zitta e porta rispetto".

LEGGI ANCHE >

"Grande Fratello Vip", Franceska Pepe: "Mi sto innamorando di Zorzi"

"Ieri non ho cenato, e oggi non posso mangiare solo pasta", si era lamentata la Pepe. Ma la Orlando la accusa di voler solo provocare. A quel punto Franceska attacca: "“Prima di insultare, pensaci bene. Tu porti il cibo in camera e hai buttato un kiwi, tu hai sprecato il cibo".

Apriti cielo. Stefania replica: "Tu mi hai fatto buttare il kiwi dicendo che era marcio". Così la showgirl prende il frutto dalla spazzatura e lo mostra a tutti. Franceska ne approfitta: "Allora mangialo davanti a tutti se è buono".

La Orlando non ne può più e scoppia in lacrime: "Una ragazzina mi dice che rubo il cibo!". Alla fine le due si chiariscono: "Non ho assolutamente nulla contro di te, anzi mi stai simpatica", la tranquillizza Stefania.

TI POTREBBE INTERESSARE: