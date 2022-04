"Grande Fratello Vip", Sophie scrive una lettera ai genitori: "Lasciatemi vivere la mia storia con Alessandro"

Durante il reality i genitori della bella influencer avevano, però, mostrato alcune perplessità sulla relazione e ora è proprio la 20enne a scrivere una lettera alla madre e al padre per tranquillizzarli e mettere in chiaro le cose.

"Cari mamma e papà - ha scritto Sophie sulle pagine di DiPiù -, quando sono uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip' ho scoperto che mi avevate scritto delle lettere. Ho letto che eravate felici per me, per la mia storia d’amore con Ale, ma anche preoccupati, perché dopo aver sofferto tanto nella vita temevate che potessi vivere

una nuova delusione

Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia con Alessandro

. Allora, ho deciso di scrivervi anche io, per rassicurarvi e anche per dirvi di non preoccuparvi.".

La Codegoni ha anche confessato di avere dei progetti importanti con il suo fidanzato. "Ale e io vogliamo andare a vivere insieme e, in un futuro non troppo lontano,

desideriamo dei bambini

, una famiglia - ha scritto ancora -. Alessandro lo avete conosciuto, avete visto quanto è dolce, protettivo, un ragazzo unico e so che lo adorate, dunque state tranquilli".

