"Grande Fratello Vip", Selvaggia in lacrime per il padre: "Ingiusto crescere senza di lui"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " la simpatia di Selvaggia ha attirato le attenzioni di tanti e le sue fragilità hanno conquistato concorrenti più sensibili, come Maria Teresa . La conduttrice si è presa del tempo con l’influncer: "Hai un dolore immenso dentro di te, si vede che sei fragile, così ti rendi attaccabile", Selvaggia le spiega che molti dei suoi problemi sono nati dal difficile rapporto con il padre: "Non è giusto che sia dovuta crescere da sola senza di lui".

L'influencer spiega, in lacrime, alla coinquilina: "In un certo senso l’ho anche perdonato, ci ho provato a fare dei passi, ma questo mi rende molto triste. Per questo a volte risulto un po' aggressiva”.

Molto comprensiva e in tono materno, Maria Teresa prova a consolarla alla sua maniera: "Se non togli la tristezza dalla tua valigia, non ci sarà mai posto per la felicità". Selvaggia, colpita da questa dimostrazione d’affetto, si apre ulteriormente: “Vorrei che mi dicesse, 'Sono fiero di te'", ammette, singhiozzando.



"Ma sai come sono gli uomini, hanno un orgoglio smisurato", tenta di sdrammatizzare la conduttrice, infondendo un gran sorriso all'altra. Un abbraccio tra le due suggella il momento intimo.

