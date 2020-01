"Grande Fratello Vip", scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe

LEGGI ANCHE > "Grande fratello vip", dopo la nomination arrivano le lacrime di Denver

"Sono pochi 4 giorni per iniziare a conoscerla, avresti dovuto iniziare prima", commenta in tono polemico Antonella e Adriana si giustifica: "Siamo in 19". Ma la Elia attacca: “Ormai l’avete mandata in nomination, non concludi niente in 4 giorni. Non me ne importa niente di quello che pensi tu, siete stati bravi!",



Antonella poi se ne va e la Volpe commenta dispiaciuta: "Non ci fa una bella figura, non la riconosco, questa insensibilità non la riconosco”.



