"Grande Fratello Vip", prove di chiarimento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Al "Grande Fratello Vip" Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno passato un weekend burrascoso, che li ha portati quasi alla rottura. Sbollita la rabbia i due si accoccolano sul pouf in giardino per parlare della loro situazione e trovare un punto d'incontro. "Non è che possiamo continuare così, non puoi tutti i giorni fare cento passi indietro", spiega la modella.

La coppia vuole chiarire, una volta per tutte, i problemi che destabilizzano la loro relazione. Uno di questi è l'insicurezza di Alessandro, che non si fida ancora completamente dei sentimenti di Sophie. "Se tu non vedi che io ti apprezzo vuol dire che sei insicuro. Posso venirti incontro, darti quelle attenzioni in più che ti servono, ma non puoi tutti i giorni fare cento passi indietro". La modella vorrebbe approfondire la conoscenza, ma i blocchi del ragazzo le impediscono di farlo: "Ho bisogno di portarti nella mia vita ed entrare nella tua. Ma non posso mettermi a rincorrerti".

"Per me dimostrare affetto non vuol dire stare 24 ore insieme, ma dare le piccole attenzioni nei momenti giusti. Non credo che tu non abbia interesse nei miei confronti, ma sei tanto razionale. Vuoi fare la zecca e stare attaccata a me? Allora fallo, facciamolo finalmente!". La discussione si chiude a coccole e baci... fino alla prossima incomprensione.





