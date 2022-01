"Grande Fratello Vip 6", Soleil Sorge disperata per l'entrata di Delia Duran

L'entrata di Delia Duran, moglie "in pausa" di Alex Belli, ha sconvolto gli equilibri al " Grande Fratello Vip 6 ". A farne le spese è stata soprattutto Soleil Sorge, che per settimane è stata amica speciale e forse qualcosa di più dell'attore. L'influencer teme che la donna possa metterla in difficoltà e dopo la puntata scoppia in un pianto disperato: "Non ce la faccio più. Non ho più la forza di continuare a subire".

Dopo quattro mesi Soleil inizia a sentire il peso di tutte le discussioni in cui è rimasta coinvolta nel suo percorso al "Grande Fratello Vi". E' stanca delle continue accuse dei compagni e l’ingresso di Delia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

D'altra parte la moglie di Alex Belli ci ha messo poco a scagliarsi contro la rivale. "Mi devo subire, oltre a tutto quello che c'era già in Casa, pure questa" si sfoga la Sorge in piscina con Davide Silvestri. "Non so che cosa fare perché se reagisco e mi faccio forte passo per la parte negativa, se non reagisco sto male e la do vinta a dei principi che non sono giusti".

L'amico ha il consiglio giusto per lei: "Fai quello che tu pensi sia giusto. L’unica cosa che devi tenere è l’educazione, alle provocazioni da maleducata rispondi da signora”. I due vengono poi raggiunti da Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Valeria Marini che le danno tutto il loro supporto.

