"Grande Fratello Vip 6", festa per Kabir ma tra Alessandro e Sophie è quasi rottura

La lite scoppia improvvisamente nel bel mezzo della festa organizzata in onore di Kabir. Se le cause del litigio non sono chiare, sono chiarissime le parole di Alessandro: "Fai il tuo che io faccio il mio. Faccio la mia strada e tu la tua". Parlando con Gianmaria poi Basciano definisce Sophie "una ragazzina". “A me di avere a che fare con una ragazzina di vent'anni non me ne frega niente" rincara e un'altra frase sembra mettere una pietra sopra sul loro rapporto: "Menomale che mi sono accorto in tempo della tua maturità".



Alessandro si allontana e corre fuori in giardino a sfogarsi con i suoi compagni: “Non ha senso tutto ciò che dice”. “Parla a sproposito, ha sempre una parolina di troppo” dice, spiegando a Soleil le cause della loro discussione. A quanto pare Sophie, mentre Alessandro parlava delle proprie fragilità e della sua sensibilità, avrebbe sminuito le sue parole e i suoi sentimenti e per questo il ragazzo ha risposto a tono dando origine alla loro lite: “Chi vuole stare con me sta con me, chi non vuole…ciao" conclude.



Se Alessandro si sfoga in giardino, Sophie dice la sua in salone. "Litighiamo tutti i giorni e io non sono abituata, lui cerca il litigio - spiega parlando con Jessica -. Non puoi pretendere che io ti do il 100% di me dopo 25 giorni, e tu sei insicuro e hai bisogno di mille sicurezze io te le posso anche dare ma non screditare quello che faccio per te ogni giorno".





