"Grande Fratello Vip", Oriana dice basta a Daniele: "Non posso stare a dimostrare tutta la vita"

E' quella tra Oriana e Daniele . I due hanno l'ennesima conversazione faccia a faccia per chiarirsi, ma quello che emerge è che nessuno dei due intende smuoversi dalle proprie posizioni. Oriana è davvero stanca di questo continuo tira e molla senza che si arrivi mai a un risultato chiaro e definitivo. E così più tardi, sfogandosi con Milena , Sarah e Alberto , dice che per lei la storia è chiusa. "Basta, nemmeno con i fatti vedo più il suo interesse - si sfoga -. Non posso stare tutta la vita a dimostrare. Mi sono stufata".

I confronti nella casa del "Grande Fratello Vip" ormai sono all'ordine del giorno. L'ennesimo tra Oriana e Daniele pare essere quello risolutivo, anche se già in passato si era pensata la stessa cosa. "Non riesco a capire che valore dai a me e a noi" afferma Daniele che sottolinea come dal suo punto di visti alcuni comportamenti della ragazza siano poco trasparenti. "Prima avevi detto che era la fiducia, ma adesso è altro" ribatte stanca Oriana, che deve fronteggiare una nuova accusa. "Ti avevo spiegato che mi fermavo e nemmeno va bene - continua -. Mi avevi detto che da questo traevi le tue conclusioni. Dovrei stare a dimostrare, ogni giorno, che ti puoi fidare o provare a farti cambiare idea?". Daniele però, pur comprendendo le ragioni della ragazza, non si smuove. "Lo so, la tua non è una posizione facile - risponde -, ma ti ci sei messa tu".

Di fronte a una situazione di questo tipo la Marzoli decide di alzare bandiera bianca. Parlando con Milena, Sarah e Alberto la venezuelana, trattenendo le lacrime, si dice amareggiata e delusa per com'è andata a finire questa storia. "Basta, nemmeno con i fatti vedo più il suo interesse" risponde Oriana ad Alberto che prova a farle notare che più che alle parole dovrebbe dare peso ai fatti. "Non posso stare tutta la vita a dimostrare. Mi sono stufata" prosegue” esclama. Tanto Alberto quanto Milena la invitano allora a proseguire l'avventura nella Casa pensando a se stessa e guardando avanti. "Non puoi stare male così per un rapporto che hai provato a iniziare" le dice la Miconi. E la conclusione per Oriana è una sola: "Non voglio avere nessun rapporto con lui". Sarà davvero così?