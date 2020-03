"Grande Fratello Vip", lite tra Zequila e Antonella per colpa di Valeria

Il clima nella Casa del " Grande Fratello Vip " si fa particolarmente teso. Al centro della bagarre stavolta ci sono Antonio Zequila e Antonella Elia , protagonisti di un animato faccia a faccia a causa di Valeria Marini . La star del Bagaglino si è lamentata per la negligenza dei coinquilini nelle pulizie e i tentativi dell'attore ad abbassare i toni hanno mandato su tutte le furie la ex ragazza di "Non è la Rai".

Nella mattinata Valeria, stufa del disordine in cucina, si dedica di malavoglia alle pulizie, esclamando con voce nervosa: "Ragazzi almeno le cose della colazione riponetele, non mi va di raccogliere le briciole anche di chi mi toglie il saluto, lo faccio solo per alcuni a cui tengo". Antonella, sentendosi chiamata in causa, si dà da fare ma non resiste e commenta indispettita: "Certo che è incredibile, si riferisce a me, non ho parole".

Antonio, nel tentativo di evitare una nuova lite, chiama in soccorso Fabio Testi: "Siccome sei il più saggio, ti posso chiedere se puoi ripetere alla gente di non stare sempre a ribadire quello che fanno in Casa, creano solo inquinamento acustico". Antonella interviene piccata: "Allora vallo a dire alla tua amica, lei si deve limitare e smettila con questo finto buonismo che stai sempre dalla sua parte".

Zequila non ci sta e replica: "Ma quale buonismo? Io lo dico per evitare di scannarci in questi giorni difficili, poi io non ho alzato i toni contro di te, facevo un discorso generale per limitare le liti. Il mio era un suggerimento poi fate come vi pare, ma io non faccio favoritismi a nessuno".

