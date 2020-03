Al "Grande Fratello Vip" Sossio sfida Zequila: è guerra dei Re

Al Grande Fratello Vip è in corso una guerra per decidere chi sia il re indiscusso della Casa. La fantasia non manca e Patrick, complice la simpatica rivalità fra Sossio e Antonio, ha deciso di organizzare una partita a carte fra i due carismatici leader per decidere chi dovrà indossare la corona.

Per la sfida Patrick ha preparato un ring dove Adriana, la presentatrice del match, è pronta per accogliere i due sfidanti. “Stiamo per assistere ad uno scontro fra due campioni nazionali nel gioco delle carte, due pesi massimi ognuno con la sua strategia e stile. Ora si stanno riscaldando per voi con i loro coach, Patrick per Sossio e Denver per Antonio”.

I due sfidanti entrano nel salotto e la conduttrice, accogliendo Aristide, dice: “Possiamo iniziare la partita, il nostro giudice ha supervisionato le carte”. L’archeologo risponde: “Ho degli occhiali molto spessi quindi non mi sfuggirà nulla”.

Antonio prende la parola e aggiunge “Volevo ringraziare questo splendido pubblico, se dovessi vincere dedico la mia vittoria a chi ci sta guardando a casa” ma prontamente Sossio lo incalza dicendo “Non sarà facile, anche io vi ringrazio e la mia vittoria la dedicherò alla mia squadra”.

