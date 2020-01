"Grande Fratello Vip", le "avances" di Ivan a Clizia

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " c'è spazio anche per i sentimenti. E, forse, sta per nascere la prima coppia. Ivan , il più bello, è sempre più vicino a Clizia . Sfodera il suo fascino latino e tenta di conquistarla. "Un giorno mi verrai a trovare a Madrid? Ti piacerebbe avere un fidanzato spagnolo?", le chiede. E la Incoravaia...

LEGGI ANCHE>​​​

​​​​Grande Fratello vip, tocca agli uomini spogliarsi: sfilata per incoronare Mr GfVip

Ma Clizia replica con imbarazzo: "Per avere un fidanzato spagnolo devo andare a vivere in Spagna”. E Ivan non molla: "Perché? Lo puoi conoscere al Grande Fratello!".



La bella influencer prosegue: "Non sono mai stata con un ragazzo spagnolo". Così Gonzales affonda: "Se stai con un ragazzo spagnolo non ti stanchi mai". Saprà Clizia resistere al suo fascino?

TI POTREBBE INTERESSARE: