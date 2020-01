Grande Fratello vip, tocca agli uomini spogliarsi: sfilata per incoronare Mr GfVip

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " l’atmosfera si fa sempre più calda e per gli uomini è arrivato il momento di sfoderare tutte le loro doti di seduttori. Le Vip hanno organizzato una serata-show con tanto di sfilata per assegnare il titolo di Mister Grande Fratello VIP4.

Il primo VIP a sfilare è Fabio Testi. L’attore, noto per il suo charme, cattura subito il favore delle donne della Casa, poi a seguire Michele che con la sua agilità stupisce il parterre a passi di danza. Il terzo VIP a scendere in pista è Patrick che con innata ironia riceve un fragoroso applauso, successivamente Pago, facendo cadere la camicia dalle spalle, abbandona la passerella sotto gli occhi stupefatti delle donne.

È ora il turno di Ivan che, indossando una attillata giacca di pelle nera, sfila in modo deciso e provocante nel salotto, ma non è ancora detta l’ultima parola perchè Andrea, con il suo fascino magnetico, entra in pista a tempo di musica lasciando l’intera giuria a bocca aperta.

Ma se c’è chi punta tutto sulla bellezza del corpo, c’è anche chi punta su un classico intramontabile: camicia bianca e giacca scura; è il caso di Antonio che a sua volta elegantemente conquista la passerella.

A seguire invece Denver attraversa il salotto stupendo la giuria con delle acrobazie sensazionali, mentre Paolo, complice la giovane età, riceve un caloroso applauso da tutte le donne ed infine Aristide, il più atteso del gruppo, conclude in grande stile la sfilata senza mascherare il suo imbarazzo.

Ma il tempo è scaduto e Barbara, dopo aver sommato tutti i voti della giuria esclama: “I primi a pari merito sono Pago e Ivan, secondi classificati Paolo e Denver mentre all’ultimo posto i due professori Antonio e Aristide”.

