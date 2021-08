Un Alfonso Signorini in tenuta da portiere di calcio, pronto a difendere la porta... della casa del " Grande Fratello Vip ". Così si presenta il conduttore nel primo promo della nuova edizione del reality che partirà a settembre. "Da questa porta non passa nessuno" dice, ma solo per il momento: il cast, su cui vige il più stretto riserbo, è infatti in via di composizione, ma ormai non manca molto...

Dopo l'ultima edizione da record, la più lunga mai realizzata nella storia dei reality, Signorini si è preso una meritata vacanza nelle sue amate Dolomiti, dove passa tutte le estati.

Lunghe passeggiate all'aria aperta per ricaricare le batterie pensando comunque al cast da mettere insieme per la nuova edizione del "Gf Vip". "Questa è la fase più critica, in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo - ha detto in una intervista rilasciata a "Tv Sorrisi e Canzoni" -. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro: preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane... Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto".

In Rete sono tanti i nomi che circolano, qualcuno probabile, qualcuno decisamente fantasioso, ma al momento non c'è nessuna conferma. Signorini ha dato giusto qualche indicazione generale sulla linea che seguirà per cercare i personaggi giusti. "Siccome non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale - ha spiegato -. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazze e ragazzi, tra loro molto diversi". Non resta quindi che attendere... il conto alla rovescia è iniziato!

