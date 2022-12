"Grande Fratello Vip" Giaele in lacrime per la rottura con Antonino: "Ha messo un punto anche con me"

Anche con Giaele De Donà , che, presa dallo sconforto e affranta per quanto accaduto con l'hair stylist si confida con Micol, che accoglie le sue lacrime. “Questa chiusura netta mi sembra eccessiva” afferma la vip, che cerca di dare appoggio all’amica e lasciarle il tempo di mettere insieme i pezzi di tutti gli eventi del giorno. La modella si dice delusa per aver ricevuto parole tanto dure dall’amico e dalla rabbia mostrata.

“Non l’ho mai visto così arrabbiato, lascerei sbollire gli animi” afferma Micol osservando che accelerare i tempi non servirebbe a nulla. Giaele, difatti, è convinta che ormai l’amicizia con l’hair stylist sia compromessa del tutto: “L’ha fatto anche con Alberto... e se con me ha messo un punto per un applauso, mi fa rivalutare tutto”.

“Non arrivare a conclusione affrettate” afferma diretta l’influencer, davanti all’amica in lacrime. Poi suggerisce di parlare con il Vip nei gironi successivi “Se avesse realmente deciso di metterci un punto, vuol dire che nessuno ha perso qualcosa, anzi ha perso lui”.



Poco dopo, Giaele si sposta sui divani accanto all’albero di Natale, in solitudine, con le sue lacrime. A ritrovarla è Antonella con Edoardo, notando il pianto silenzioso della concorrente.

“Antonino ha deciso di chiudere anche con me e di non parlarmi più”, afferma la modella, ma Edoardo reputa queste lacrime eccessive, di sorvolare, forse una soluzione è possibile e se così non fosse consiglia alla coinquilina di andare avanti.

“Per me era un amico, ha chiuso con me per un applauso” afferma risoluta la modella, ma la schermitrice porta anche la difesa del suo amico Antonino, il quale voleva essere difeso dalla modella e non schernito, racconta ai due VIP presenti.

“Mi sono sentita di fare l’applauso perché l’avevo invitato più volte a parlare con Oriana” e da qui il non ritorno, spiega Giaele. La VIP sottolinea il carattere deciso, categorico, orgoglioso di Antonino, la sua indole a chiudere definitivamente i rapporti.

Se da un lato Edoardo le fa notare di valutare meno intense e meno profonde le amicizie nella Casa, dall’altra, Antonella invita la modella a non fidarsi troppo di Oriana, perché il risentimento che l’influencer nutre nei confronti dell’hair stylist potrebbe influenzarla.

La VIP è sconfortata e racconta che ogni volta che si lega con qualcuno, ogni volta che si fida, finisce sempre per restare delusa: “Mi sono sempre resa conto che nella nostra amicizia io ho sempre dato il 70 e lui il 30 e ora me l’ha dimostrato”.

Per il radio speaker e la schermitrice, sebbene con posizioni e vedute diverse, l’amicizia tra Antonino e Giaele non è finita. Chissà che il Natale non ci metta lo zampino.