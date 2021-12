"Grande Fratello Vip", Giacomo Urtis: “Quando torno, botox gratis per tutti”

Dopo la ventiquattresima puntata del “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, ecco spuntare dal cielo diverse sorprese per gli inquilini. Una dedica è per Miriana, un messaggio svolazzante è per Lulù e uno striscione è per Giacomo Urtis da parte dei suoi fan, o botoxini. A loro replica: “Quando torno, botox gratis per tutti”.

“DR. URTIS WELCOMEBACK, BOTOXINI"

I fan, che si firmano “botoxini” per essere riconosciuti, augurano un bentornato a Giacomo. Il concorrente del GfVip è molto orgoglioso dello striscione apparso sull’aereo che ha solcato il cielo sopra la Casa e li ringrazia tutti mandando un bacio. E mentre tutti si radunano in giardino per condividere con Urtis l’emozione del messaggio, lui scherza con i coinquilini: “Quando torno, botox gratis per tutti”.

“MIRI 6 IL NS ORGOGLIO, TI AMIAMO #FANS”

Miriana Trevisan è decisamente contenta per il messaggio che riceve. Nel cielo svolazza la frase degli ammiratori, e lei appoggiata da Alex e Jessica, urla: “Anche io vi amo”. L’aereo che sorvola la Casa del Grande Fratello Vip ha portato un po’ di gioia alla concorrente.



“LULU’ NIENTE DI VERO A PARTE TE FANS”

Dopo una puntata difficile in cui è finita in nomination, per la principessa Lulù c’è un bel messaggio inaspettato d’affetto e di coraggio che arriva dal cielo. Patrizia legge ad alta voce la frase affettuosa che riscalda il cuore della coinquilina.

"SOLE ALEX È SINCERO C’È ZIZZANIA”

Il quarto aereo della giornata lo avvista per primo Alex che invita Soleil a raggiungerlo fuori nel giardino perché c’è una sorpresa ad attenderla. “Non l’avevo notata la zizzania”, ride la compagna con ironia.