"Grande Fratello Vip", Enock Barwuah: "Sarò me stesso fino alla fine. E non mancatemi di rispetto che mi arrabbio!"

E' stato tra i primi a entrare nella casa del " Grande fratello Vip 5 " e subito si è fatto notare per verve, simpatia e un fascino che non ha lasciato indifferenti Dayane Mello e.... Tommaso Zorzi . Enoch Barwuah , fratello di Mario Balotelli è candidato a essere un protagonista assoluto di questa edizione. E a Tgcom24 , che lo ha sentito poco prima di entrare nella Casa, dice: "Sarò me stesso, dall'inizio alla fine. Cosa mi fa arrabbiare? La mancanza di rispetto".

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

Innanzitutto spero di uscirne bene e ho fatto una promessa, come ho scritto nel mio ultimo post su Instagram citando una frase di Einstein: "Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla. Colui che va da solo sarà più probabile che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato"... per cui una cosa è certa: sarò me stesso dal primo minuto e sino a quando il pubblico deciderà che la mia esperienza debba finire.

Non ti spaventa stare chiuso per tanti giorni in una casa?

Un po’ si, non sono abituato a stare in casa tanto, le mie giornate le passo generalmente in giro. Ma comunque sono una persona che si adatta facilmente, in quarantena infatti mi sono organizzato ed alla fine non mi è pesato più di tanto!

Cosa ti preoccupa di più dello stare sotto l'occhio delle telecamere 24 ore su 24?

Beh ovvio: la perdita totale della privacy e sapete quanto oggi ci siano norme severe a tutela della privacy... solo che tutte queste norme purtroppo nella Casa del GF non si applicano!

Tra gli altri concorrenti c'è qualcuno che ti incuriosisce più degli altri?

Ne conosco pochi ma spero di conoscere tutti e farmi conoscere da tutti. Non c'è uno o una che mi incuriosisce in modo particolare.

Cosa potrebbe farti arrabbiare?

Sicuramente la mancanza di rispetto. Sono abituato a rispettare tutti ma al contempo esigo rispetto da tutti.

Anche in campo hai dimostrato di avere un carattere impulsivo: come pensi di controllarti dentro la casa?

Si cresce e man mano che si cresce si impara anche a controllare le proprie emozioni e le proprie reazioni. Quindi anche nella casa devo imparare a controllare entrambe le cose ma senza snaturare la mia personalità.

Di solito sei una persona ordinata? Sei pronto a cucinare o fare le pulizie nella casa?

Vado molto a giornata. Ci sono giorni in cui sono molto disordinato e altri in cui sono molto ordinato.. Le faccende domestiche per me non sono un problema; vivo da solo e non da poco, per cui ho dovuto imparare.

Mario ti ha dato qualche consiglio?

Lui mi da tantissimi consigli ma in questo caso mi ha solo detto "sii te stesso ma mi raccomando comportati bene".

La tua fidanzata cosa ti ha detto?

Mi ha detto di fare vedete la bella persona che sono.

Il calcio resta il tuo sogno o con il GfVip speri possano aprirsi altre possibilità?

Il calcio resterà sempre il mio sogno. Sono sempre stato con i piedi per terra, prendo questa avventura per quello che è: un gioco... per cui quello che verrà dopo aver giocato... verrà.

