"Grande Fratello Vip", dopo Oppini anche la Gregoraci vuole mollare

"Io mi sono davvero legata a voi, io non conoscevo nessuno ma vi voglio bene, non è facile per me pensare di non finire un percorso, starò malissimo". Nel giardino della Casa del " Grande Fratello Vip " è tempo di crisi dopo l'annuncio del prolungamento fino all'8 febbraio. Dopo Francesco Oppini che ha annunciato di voler "mollare" il reality, anche Elisabetta Gregoraci dice ad Andrea Zelletta (in lacrime) che abbandonerà il gioco: "Non mi convinci".

Andrea crolla in lacrime, dice di voler continuare il gioco ma cerca di farsi forza. Altri due mesi lontano dalla sua famiglia e dalla sua fidanzata non sono facili. Elisabetta lo consola ma sottolinea che lei invece vuole abbandonare il reality.

Una crisi che ha colpito anche Enock e la Mello. Ma la Gregoraci è ferma sulla sua decisione. In Casa ha confessato. "Per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione l'ho presa, quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo".

