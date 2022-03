Grande Fratello Vip, dai sentimenti di Barù e Jessica ai pronostici di Giucas

BARÙ: “JESSICA MI PIACE, MA COME AMICA”

Che rapporto c’è tra Baru e Jessica? Difficile dirlo e nemmeno Giucas Casella riesce a dare una risposta al quesito nonostante cerchi di indagare subissando di domande i concorrenti. “Jessica ti piace?” chiede l’illusionista a Barù che non ha timore nel rivelare che la principessa è certo attraente, intelligente e simpatica, ma non ha intenzione di costruire con lei qualcosa che vada oltre l’amicizia: “Mi piace come amica”. “Fuori da qui la frequenterai?” insiste Giucas. “Non credo” replica secco.



I PRONOSTICI DI GIUCAS

In piscina con Davide e Barù, Giucas riflette sulle prossime eliminazioni, ma finisce vittima di uno scherzo dei due amici. Davide e Barù gli fanno credere che il programma verrà prolungato, ma Giucas non abbocca e cambia discorso: “Chi esce lunedì?” chiede ai coinquilini. Secondo Davide è proprio lui ad essere maggiormente a rischio. Barù, invece, pensa che a dover abbandonare la Casa sia Miriana. Per Giucas nella Casa ci sono troppe donne. Chi avrà ragione?