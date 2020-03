"Grande Fratello Vip", Antonella Elia a Valeria Marini: "Hai il sedere con la cellulite"

Prosegue la guerra tra Antonella Elia e Valeria Marini nella casa del "Grande Fratello Vip". Le due showgirl, i cui dissapori risalirebbero a diversi anni fa, non se le mandano a dire e non perdono occasione di insultarsi a favore di telecamera. L'ultimo litigio ha alzato il livello della tensione tra loro e in tutta la casa. Quando Valeria ha raggiunto Antonella nella sauna, l'atmosfera si è incendiata. “Ma sei venuta qui a rompere?", ha attaccato Antonella, che poi ha proseguito: "La tua faccia è già abbastanza cucita. Guarda che il c**o non si vede neanche se stai appoggiata al vetro. Hai il c**o pieno di cellulite, meglio che lo copri”.

Dal canto suo, Valeria ha replicato affermando di essere stata spinta e insultata e ha accusato Antonella di averle volutamente calpestato un piede nella sauna. Nel salotto di "Pomeriggio Cinque" la querelle tra le due showgirl tiene banco. "Antonella Elia è la più falsa tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. La sua strategia è plateale", accusa Biagio D'Anelli, ex concorrente del Grande Fratello.