"Grande Fratello Vip", anche per Soleil Sorge si aprono le porte della Casa

Nuovo concorrente ufficiale per la sesta edizione di " Grande Fratello Vip ", che partirà in prima serata su Canale 5 il 13 settembre. L'account Instagram ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini ha annunciato la presenza di Soleil Sorge . Ex corteggiatrice di "Uomini e donne" e naufraga all'Isola dei famosi, Soleil è specializzata nel... creare scompiglio!

Soleil va così ad aggiungersi alle già annunciate Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Sul resto del cast, a dispetto delle tante voci che circolano, vige ancora il più stretto riserbo.

Rivelatasi a "Uomini e donne", come corteggiatrice di Luca Onestini (altro ex gieffino), Soleil è una veterana dei reality, avendo in passato partecipato a "Pechino Express" e poi, nel 2019, all'"Isola dei famosi". In quest'ultima esperienza si fece notare imbastendo una storia con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, naufragata (giusto per restare in tema) nel giro di qualche mese, con contorno di polemiche.

