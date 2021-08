"Audace, bellissima, da copertina e…sempre al centro del gossip! Sophie Codegoni è una concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip ". Con queste parole, sull'account Instagram ufficiale del programma, viene annunciata la presenza nella Casa dell' ex tronista di " Uomini e Donne ". La modella 20enne ha fatto parlare per un flirt (smentito) con Nicolò Zaniolo e per la "relazione" con Fabrizio Corona .

"Non vedo l’ora di entrare in Casa, con gli uomini sono sfigata ma se là trovo l’amore lo prendo al volo", ha raccontato al settimanale "Chi". Cosa le mancherà di più all’interno della casa? "Mio fratello Riccardo di 8 anni è il mio bambino, è come un figlio per me. E sarà la cosa che mi mancherà di più. Ho dovuto tenerglielo nascosto per un mese perché ha la lingua lunga, ma sarà contentissimo".

Sulla sua amicizia con Fabrizio Corona invece confessa: "Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati. Per il Grande Fratello Vip mi ha consigliato di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole".

TI POTREBBE INTERESSARE: