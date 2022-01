"Grande Fratello Vip", Alex Belli lascia Delia Duran su Twitter e lei fa festa con... Soleil

Al "Grande Fratello Vip" continua a tenere banco il matrimonio tira e molla tra Alex Belli e Delia Duran, tra dichiarazioni social, entrate e uscite dalla Casa. Dopo l'incontro inconcludente in diretta, ora l'attore via Twitter ha mollato la moglie. Nel frattempo la modella venezuelana, ignara di tutto, nel reality si abbraccia e fa festa proprio con la "terza incomoda" Soleil... fino alla prossima puntata.

Durante l'ultima puntata Alex Belli era entrato nella Casa per avere un confronto con le sue due donne. La moglie Delia Duran gli aveva chiesto spiegazioni puntuali sul suo comportamento, ma l'attore con un lungo discorso aveva evitato di rispondere. Non era andata meglio per Soleil, anche lei rimasta alla fine del colloquio con gli stessi dubbi e le medesime incertezze.

Ora Belli via Twitter pare aver messo fine al suo matrimonio: "Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola". Un addio inaspettato, visto che solo poche ore prima davanti alle telecamere Alex supplicava Delia di credere nel loro amore libero.

Infatti dentro la Casa Delia, seppur con i suoi dubbi, per ora ha messo solo in pausa il matrimonio. Durante la festa venezuelana in suo onore si è anche prodigata per la rivale Soleil, facendola riavvicinare all'amica Manila Nazzaro. Le due avevano litigato proprio a causa sua e così, tra un ballo e un brindisi, Delia le ha convinte ad abbracciarsi e sotterrare l'ascia di guerra. Per una coppia che si sfascia pare che un'altra sia alla fine tornata insieme...

